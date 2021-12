Eccellenza, mercato: Ciafardini al Casalbordino

Giuseppe Ciafardini è un nuovo giocatore del Casalbordino. Il 2002, esterno destro offensivo molisano, arriva dalla Bacigalupo Vasto Marina. Richiesta diretta del nuovo allenatore, Marco Appignani, che vuole giocarsi fino in fondo le sue chance di arrivare alla salvezza sulla panchina del club del presidente Santoro, oggi penultimo.

Ciafardini è un under di belle speranze, uno dei migliori della categoria nel girone d'andata, che nelle ultime due stagioni, uscito dalla Primavera del Pescara (passato anche dal vivaio del Sassuolo), non è ancora riuscito a trovare l'ambiente giusto per imporsi nel calcio dei "grandi".

Nel 2021, l'esterno di Termoli ha cambiato addirittura cinque casacche: in serie D con Vastese (ma zero presenze in biancorosso) e Cerignola (febbraio - giugno), poi l'inizio della stagione attuale a Pineto, prima di scendere in Eccellenza. A settembre a Vasto Marina (titolare in biancazzurro fino a poche domeniche fa) e, da oggi, al Casalbordino, con cui ha già iniziato ad allenarsi per esordire domenica nella prima giornata di ritorno.

Ciafardini non è l'unica novità in casa giallorossa: a rinforzare il pacchetto under è arrivato nei giorni scorsi anche Nino Traino.