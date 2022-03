Eccellenza: Casalbordino - Villa 2015 2-0

Due mesi fa era praticamente retrocesso, oggi può ancora lottare per la salvezza diretta. Quello del Casalbordino è già un miracolo. Il 2 a 0 di ieri sul Villa è il sesto successo consecutivo in campionato da quando in panchina è arrivato Di Simone. Due gol nel primo tempo con il fanalino di coda del torneo per continuare a sognare. Oggi i giallorossi sono terzultimi con 31 punti, ma davanti hanno Spoltore e Penne a 32 (vestini con due gare in meno). Il posto al sole è 5 lunghezze, occupato oggi da Sambuceto e Angolana.

Di Regner e Della Penna (il capitano al terzo gol di fila) le perle che piegano il Villa e fanno esultare l'ambiente del Casalbordino. Che è ancora vivo.

Il tabellino

Reti: 43’ Regner, 47’ pt Della Penna

Casalbordino: Tor Mislav, Pino, Iannone, Handzic, Martinez, Campanella, Ciafardini, Della Penna, Salguero, Regner, Grandis. A disposizione: Lalic, Traino, Mangiacasale, Bologna, Bonacci, Trisi, Grubesic, Ciancaglini. All. Di Simone

Villa 2015: Giangiacomo, Di Crescenzo, Berardinelli, Desiderio, Diaw, Di Pentima, D’Incecco, Di Giovanni, Tacchi, Rossi, Piccozzi. A disposizione: D’Angelo, Iafisco, De Felice, Miani, Falasca, Giampietro, Orsini. All. Vitale

Arbitro: Esposito di Pescara.