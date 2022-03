Eccellenza: Bacigalupo Vasto Marina cambia, in panchina arriva Antonaci

La Bacigalupo Vasto Marina volta pagina. Nei giorni la società vastese ha deciso di esonerare il tecnico Borrelli dopo quattro sconfitte consecutive (l'ultima a Penne per 7 a 1) e una classifica che vede la squadra al terzultimo posto. Serve un immediato cambio di rotta e per questo il club non ha avuto altra possibilità se non quella di mandare via l'allenatore per dare una scossa al gruppo.

A guidare la Bacigalupo nel rush finale di stagione, sperando di poter recuperare terreno e salvare il posto in Eccellenza, sarà l’ex tecnico della Virtus Cupello, Roberto Antonaci: un ritorno a Vasto Marina. Antonaci debutterà domani pomeriggio alle 15 proprio contro la sua ex squadra, che oggi ha 36 punti (dieci in più della Bacigalupo) e viaggia a centro classifica.

Il comunicato

"La Bacigalupo Vasto Marina ringrazia di cuore mister Gianni Borrelli per l'impegno, per la professionalità e per la dedizione sempre profusi, rivolgendogli il più grande in bocca al lupo per il futuro. Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro al nuovo allenatore Roberto Antonaci, protagonista già in passato di importanti imprese con la nostra società".