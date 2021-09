Due derby domenica prossima: Lanciano-Virtus Cupello e Casalbordino-Bacigalupo

Mentre Avezzano, Giulianova e L’Aquila si preparano a lanciare una prima fuga in avanti, Il Delfino Curi Pescara, lo Spoltore e la Virtus Cupello proveranno a inseguire le big del campionato di Eccellenza e prendersi il ruolo di mine vaganti del torneo. I rossoblu cupellesi sono attesi dal Lanciano per una partita che promette spettacolo.

Domenica si gioca la seconda giornata di campionato e i riflettori sono tutti puntati sui rossoblu del capoluogo, impegnati in casa contro il coriaceo Montesilvano di Antignani, e i Lupi marsicani, che ospitano l’Alba Adriatica.

Le altre formazioni chietine non vogliono certo stare a guardare. Il Villa 2015 al Valle Anzuca ospita il Penne e cerca i primi tre punti del torneo dopo il pari di Montesilvano. Il Sambuceto, uscito malconcio dalla prima in casa contro l’Avezzano, va a Città Sant'Angelo per rifarsi contro l'Angolana. Derby a Casalbordino: i giallorossi di casa ospitano il Bacigalupo in uno scontro salvezza anticipato.

Il programma della 2a giornata di andata (ore 15): Avezzano-Alba Adriatica; Casalbordino-Bacigalupo Vasto Marina; Giulianova-Il Delfino Curi Pescara; L’Aquila-2000 Calcio Montesilvano; Lanciano-Virtus Cupello; Pontevomano-Torrese; RC Angolana-Sambuceto; Spoltore-Capistrello; Villa 2015-Penne.