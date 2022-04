Chieti Calcio Femminile, l’Under 17 del allenata da Marija Vukcevic si qualifica alla fase nazionale del campionato

L’under 17 del Chieti Calcio Femminile allenata da Marija Vukcevic si qualifica per la prima volta alla fase nazionale del Campionato di categoria, piazzandosi matematicamente al secondo posto del girone dietro la Jesina (contro la quale il Chieti giocherà il 6 aprile a Lettomanoppello) ad una partita dal termine della Prima Fase. Nel girone, oltre a Chieti e Jesina, c’erano i Delfini Biancazzurri, l’Ascoli Calcio 1898 Fc S.p.a., l’A.S.D. Recanatese, l’Yfit Macerata e il Teramo Calcio S.r.l..

Nell’under 17 del Chieti giocano, oltre a ragazze che arrivano da fuori città o regione, quelle che sono cresciute nella Scuola Calcio della società neroverde o che negli ultimi due anni hanno frequentato il settore giovanile della squadra (a testimonianza della grande attenzione che la società dà al settore giovanile).



Molto soddisfatta del grande traguardo raggiunto è Marija Vukcevic che ha saputo trasmettere alle sue giovani ragazze tutta la sua grinta e l’esperienza di tanti anni da giocatrice ad alti livelli: “Sono orgogliosa delle mie ragazze per lo storico traguardo che hanno raggiunto. Quando ho sposato questo progetto della società insieme alla mia collega Giada Di Camillo ci siamo date subito l’obiettivo di raggiungere la Fase Nazionale del Campionato e dunque siamo molto soddisfatte di averlo fatto. Penso che la società e tutto lo staff neroverde, la Prima Squadra possano essere orgogliosi di queste ragazze. Il gruppo, se continua così, rappresenta il futuro della Prima Squadra”.



Nella Fase Nazionale il Chieti sarà inserito in un girone con sei squadre: affronterà le prime di tutti gli altri gironi della Prima Fase provenienti da Toscana, Lazio, Marche, Emilia Romagna (due squadre).

Saranno quattro i gironi e passeranno alla fase successiva solo otto squadre e poi ci saranno le finali.

Il Chieti avrà la possibilità di confrontarsi contro compagini mai affrontate a livello giovanile.

Nell’ultima partita della Prima Fase contro la Jesina, prevista come detto il 6 aprile a Manoppello, il Chieti farà l’ingresso in campo con qualche bambina della Scuola Calcio del Chieti insieme ai bambini della Scuola Calcio del Lettomanoppello che ha ospitato la squadra neroverde per tutta la Prima Fase e lo farà anche per quella Nazionale.