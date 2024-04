Cade Roman Reigns, il leggendario record di Bruno Sammartino da Pizzoferrato non verrà superato!

WrestleMania XL, appena andato in scena in due eccezionali serate al Lincoln Financial Field di Philadelphia, in Pennsylvania, ha decretato l'impossibilità di scalfire il record di regno da campione del mondo più longevo della storia che appartiene al companto Bruno Sammartino da Pizzoferrato.

Nel main event della seconda serata, infatti, in un duello epico con Cody Rhodes che ha visto le interferenze, tra gli altri, di The Rock, John Cena e The Undertaker come guest stars, Roman Reigns - destinato a diventare come il Gigante d'Abruzzo un membro della Hall of Fame - è stato detronizzato dopo ben 1.316 giorni consecutivi di regno. Gigantesco lo stupore dei 72.755 spettatori presenti nel Day 2 di WrestleMania 40 (totale nelle due serate di oltre 145mila) per la fine di un periodo titolato che ora è il quarto nella storia ma che sembrava per davvero poter insidiare il record di longevità di Sammartino.