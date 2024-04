Martina Capuzzi da Guardiagrele e Pierpaolo Di Paolo da Lanciano stelle ai Criteria nazionali di Riccione [FOTO]

Piccoli campioni crescono. E sognano di lasciare il segno nella massima competizione tricolore in vasca, arrivando dalla provincia di Chieti per portare in alto il proprio nome, quello delle loro città di origine, dell'Abruzzo e della squadra di appartenenza. Due giovanissimi atleti della società sportiva “Lanciano Nuoto” parteciperanno ai Campionati italiani che si svolgeranno a Riccione dal 5 al 10 aprile prossimi. Martina Capuzzi e Pierpaolo Di Paolo sono loro i giovanissimi che scenderanno in vasca ai “Criteria nazionali giovanili “a Riccione.

Martina Capuzzi, di Guardiagrele, categoria Ragazzi femmine, anno di nascita 2010, gareggerà nei 100 e 200 metri rana. Altro asso nella manica della società sportiva è Pierpaolo Di Paolo, di Lanciano , categoria Ragazzi maschi, del 2008, che gareggerà nei 100 e 200 metri, dorso e delfino.

Nella trasferta in Emilia Romagna saranno accompagnati dall'allenatore Luca Fasoli, che dichiara: “Quest’anno entrambi hanno avuto un ottimo percorso di avvicinamento a queste gare, obiettivo di questa prima parte di stagione, vincendo diverse medaglie e titoli nei vari meeting e competizioni regionali disputati, allenandosi sempre con tenacia e voglia di migliorare giorno dopo giorno. Mi auguro - conclude - che in questi Criteria riescano ad esprimere a pieno il proprio potenziale, cercando di divertirsi e godere a pieno dell'esperienza agonistica. L'obiettivo è quello di dare il massimo e tornare a casa senza alcun rimpianto!”