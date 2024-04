Erasmus Arbitrale per Nicola De Iuliis dell'Aia Lanciano: è stato visionato anche da Daniele Orsato

Un'esperienza formative come poche per i fischietti top di domani. Nicola De Iuliis dell'AIA Lanciano è stato protagonista, insieme al collega della sezione pescarese Davide Troiani (impegnato ad Oporto), dell'Erasmus Arbitrale in occasione dell' I berCup Cascais all'Estoril, in Portogallo, nel periodo 27/03-31/03



“In questi giorni ho avuto la possibilità di fare tanta esperienza che porteró con me nel mio Paese e nel mio cuore", ha raccontato De Iuliis alla pagina Facebook ufficiale dell'AIA - Abruzzo - Comitato Regionale Arbitri . "Ho avuto la fortuna di incontrare persone da ogni parte del mondo, che mi hanno arricchito e fatto diventare una persona migliore di quella che ero prima del decollo. E poi, un grazie speciale all’AIA che ha creduto in me”. Tra le varie gare arbitrate, Nicola è stato impegnato nel prestigioso match Under 17 tra Chelsea e Sporting Lisbona, visionato addirittura da Daniele Orsato, un quarto di Under 15 tra Lione e Benfica e una semifinale di Under 14.

Anche per il collega pescarese l'avventura è stata eccezionale. “La parte più bella è stata il conoscere tanti ragazzi provenienti da nazioni diverse, con differenza di lingua e di percorsi, ma accomunati dalla stessa passione per questo sport, capace di far vivere emozioni incredibili e fuori dal comune”: questo il racconto di Davide che, dopo molte gare nei gironi, ha arbitrato una Semifinale di Under 19 e come assistente è stato impiegato nella finale di Under 17