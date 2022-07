Marsilio: "Io candidato alle politiche? Sono pronto a secondo mandato in Abruzzo"

Il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, smentisce personalmente una eventuale candidatura alle politiche e ribadisce di volersi ricandidare alla guida della Regione per il secondo mandato.

La questione, nelle ultime ore, è tornata a far discutere dopo che il consigliere regionale di opposizione Sandro Mariani aveva lanciato a Marco Marsilio un appello-provocazione per invitarlo a non dimettersi da presidente della Regione per andare in Parlamento, riferendosi a voci che circolano anche all'interno del partito del governatore.

"Ho già risposto 100 volte a questa domanda: da almeno due anni ho già posto la mia ricandidatura per il secondo mandato alla Regione. Per fortuna che il 21 agosto arriverà presto" ha dichiarato oggi Marco Marsilio all'Ansa.

Sulla questione era intervenuto anche il capogruppo FdI in consiglio regionale, Guerino Testa, per ribadire che Marsilio sarà nuovamente candidato alla presidenza della Regione Abruzzo alla scadenza dei suoi primi 5 anni.