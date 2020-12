Focolaio Covid nella casa religiosa Antoniano: il caso in Regione

II focolaio Covid nella casa religiosa Antoniano di Lanciano è finito in consiglio regionale con un'interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S), ma le risposte dell'assessore Verì hanno lasciato insoddisfatto il vicepresidente della Comissione Sanità.

“Una cronologia dei fatti accaduti a posteriori, seppur accurata, non può essere considerata una risposta adeguata da un assessore che dovrebbe fornire invece elementi per capire cosa non è andato per il verso giusto e soprattutto avrebbe dovuto indagare se tutto quanto previsto dalle normative nazionali e regionali è stato messo in campo in modo adeguato e corretto" sottolinea Taglieri.

Nella struttura di Lanciano sono stati contagiati 71 ospiti e 24 collaboratori, creando un vero e proprio focolaio attivo. "Mi sarei aspettato un po’ di più della sterile lettura di una cronologia dei fatti - commenta Francesco Taglieri (M5S) - per esempio, mi sarei aspettato di sapere dall’assessore, vista la situazione difficoltosa e la possibilità che il picco si rialzi, se è stato previsto un piano b per la collocazione degli ospiti anziani. Avrei voluto capire quali misure sono state adottate per prevenire l’estensione del contagio al di fuori della struttura e, soprattutto, quali misure ha predisposto la Asl sul territorio per fronteggiare un’eventuale crisi sanitaria che dovesse derivare dall’aggravarsi delle condizioni degli ospiti della struttura".

Il consigliere regionale e vicepresidente della Comissione Sanità ne corso del suo intervento ha voluto anche sottolineare –la situazione dell'ospedale Renzetti di Lanciano: Sulla carta dovrebbe essere una struttura covid free, ma nei fatti sta rischiando di tornare alla stessa situazione emergenziale che si registrava nel marzo 2020. Allo stesso modo ho chiesto che sia data una direzione chiara e definita alla struttura ospedaliera di Atessa”.