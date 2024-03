Salvini da Gamberale: "C'è il sole in Abruzzo e ci sarà anche in cabina elettorale domenica"

"C'e il sole in Abruzzo e ci sarà il sole anche in cabina elettorale domenica. Il centrodestra qua ha governato bene per cinque anni, non ha litigato, non si è diviso. Sono convinto che ci sarà la conferma del buon governo. Sono contento di quello che le donne e gli uomini della Lega in tutte le province dell'Abruzzo hanno fatto e poi da lunedì si riparte". Lo ha detto il vicepremier leghista e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, da Gamberale dove questa mattina è giunto per un sopralluogo al campo base del cantiere della statale 652, situato a ridosso della ex stazione ferroviaria di Gamberale-S. Angelo del Pesco.

"Molti scoprono l'Abruzzo solo prima della campagna elettorale - ha aggiunto Salvini a LaPresse - noi ci siamo prima e ci saremo dopo. Quindi, buon voto a tutti gli abruzzesi. Sono convinto che la Lega avrà uno straordinario risultato in tutte le province di Abruzzo".

Salvini nelle ultime ore è stato anche a Orsogna e Lanciano per chiudere la campagna elettorale con il centrodestra abruzzese "e continuare insieme il progetto di buongoverno avviato cinque anni fa per questa splendida regione" ha dichiarato.

Questa mattina sul suo profilo Facebook, per fare gli auguri a tutte le donne in occasione dell'8 marzo, ha pubblicato una foto che lo ritrae su un noto trabocco della costa teatina.