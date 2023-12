L'assessore di Francavilla Cristina Rapino ufficializza la candidatura alle regionali a sostegno di D'Amico

Cristina Rapino ha ufficializzato la propria candidatura con il Partito Democratico alle elezioni regionali del 10 marzo prossimo, a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico.

L’annuncio è stato fatto in occasione dell’incontro “Ambiente, Lavoro, Mobilità: tre sfide da vincere per L’Abruzzo del Futuro”, avvenuto lunedì 18 dicembre, durante il quale l’assessore al turismo e alla cultura, alla pubblica istruzione, al commercio, alle politiche giovanili, alle pari opportunità e ai diritti civili di Francavilla al Mare ha ribadito la sua stima nei confronti dell’ex rettore dell’università di Teramo.

“È tempo che ci sia una nuova stagione di sviluppo per l’Abruzzo - le parole di Rapino - Sono pronta a raccogliere la richiesta di impegno della comunità democratica a cui appartengo, con l’entusiasmo e la passione che in questi anni hanno contraddistinto la mia attività amministrativa. Ambiente, lavoro, sanità, cultura, trasporti sono alcuni dei tanti temi su cui andrò a lavorare per progettare una Regione all’altezza delle nuove prove globali che investono la dimensione territoriale”.