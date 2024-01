La candidata del Pd Anna Bosco inaugura la sede elettorale a Vasto

La candidata del Pd Anna Bosco inaugurerà la sede elettorale a Vasto domenica 21 gennaio (ore 17) in corso Garibaldi, 60. Già assessora all’Istruzione, allo Sviluppo Economico e alla Transizione Digitale nella giunta comunale vastese guidata dal sindaco Francesco Menna, Bosco si è detta pronta a incrementare il dialogo e il confronto di idee, in vista delle regionali del 10 marzo 2024.

“Voglio portare in consiglio regionale la voce e le istanze del territorio, essere la forza motrice del cambiamento - afferma - . Abbiamo bisogno di un taglio netto col passato e riportare in Regione Abruzzo competenza e amore per la propria terra. Occorre rendere la nostra regione moderna e valorizzare finalmente tutte le eccellenze virtuose che la caratterizzano”.