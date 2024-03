Elezioni regionali, Europa Verde Frentania festeggia l'elezione di un consigliere regionale, ma esprime preoccupazione per la sconfitta

Esprimono "preoccupazione" per la sconfitta del centrosinistra alle elezioni regionali gli esponenti di Europa Verde Frentania Stefano Luciani e Rita Aruffo.

"I 5 anni di gestione Marsilio appena passati - commentano - non ci fanno ben sperare per il futuro. Ma il risultato delle urne è stato netto, noi di Europa Verde Frentania ce l'abbiamo messa tutta per contribuire a raggiungere un risultato diverso".

Tuttavia, evidenziano, il partito ha registrato quelli che definiscono "due grandi successi: il primo è l'elezione del co-portavoce regionale Alessio Monaco a consigliere in Regione Abruzzo. Il secondo è il contributo del nostro circolo, che a Lanciano ha raggiunto il 6% delle preferenze e la nostra co-portavoce Rita Aruffo ha riportato in provincia di Chieti ben 1.207 voti".

"Un risultato - aggiunono - raggiunto grazie al supporto di decine di nostri sostenitori, al loro lavoro incessante in un solo mese, agli argomenti affrontati negli incontri organizzati sul territorio, alla credibilità e competenza di Rita Aruffo, che ha saputo coinvolgere e parlare umanamente alle persone che hanno riconosciuto in lei una proposta nuova e vera di politica alternativa ed efficace che guarda all'interesse comune e non a quello individuale. Da oggi parte un nuovo capitolo della nostra giovane storia che fa ben sperare per ulteriori successi e soddisfazioni".