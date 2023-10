Regionali 2024: D'Amico sarà sostenuto anche da Azione, la riserva sciolta dopo un confronto con il candidato presidente

Luciano D'Amico sarà sostenuto anche da Azione nella corsa alle elezioni regionali. La riserva è stata sciolta oggi, alla viglia dell'assemblea regionale del partito, composta dai 150 dirigenti sul territorio, che ufficializzerà la decisione di unirsi alle forze in campo a sostegno dell'ex rettore dell'università di Teramo.

"La scelta - dicono dal partito - è stata definita dopo un confronto vivo con il candidato presidente sui temi della sanità, del trasporto pubblico, dell’innovazione e digitalizzazione dell’ente e sul futuro dei piccoli centri interni della nostra Regione, punti su cui Azione darà il suo contributo con idee e soluzioni concrete e che verranno integrati nel programma. Azione rappresenterà, come sempre detto, i valori riformisti, popolari e liberali degli abruzzesi dando finalmente rappresentanza a tutti quei cittadini che vogliono veramente una Regione attrattiva, competente ed efficace".

"Il grande apprezzamento dei membri del direttivo e della segreteria per il candidato e per la strada intrapresa - continuano - ha portato a un'accelerazione definitiva su questa via, scelta su cui converge anche il leader nazionale del partito Carlo Calenda, che ha dimostrato pubblicamente il suo gradimento per il candidato presidente e ha già iniziato a preparare il suo passaggio nella nostra Regione per progettare con i suoi e con il professor D’Amico un autentico percorso comune per il futuro dell’Abruzzo. Il candidato presidente ha accettato con entusiasmo l’invito di essere presente all’assemblea di domani per ascoltare la visione della base del partito e convergere su programmi, idee e contributi degli iscritti al ridisegno dell’Abruzzo".