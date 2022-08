Elezioni politiche, la lista dei candidati in Abruzzo di "Vita"

Ufficiale anche l'elenco dei candidati in Abruzzo alle prossime elezioni politiche, sia alla Camera che al Senato, per il partito "Vita" per la tornata elettorale in programma il 25 settembre.

Per il proporzionale alla Camera: Annarita Iannetti, Enea Giancaterino, Sonia Lisa Chiavaroli, Francesco Gelsumini.

Proporzionale al Senato Gisella Joelle, Nino Bruno e Anna Maria Parlanti.

Uninominale Camera: collegio Pescara Anna Rita Iannetti, collegio Chieti Donato Trovarelli, collegio L’Aquila Enea Giancaterino.

Uninominale Senato: Nino Bruno