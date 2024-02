Weekend teatino per l’europarlamentare del partito democratico, Pina Picierno

Weekend teatino per l’europarlamentare del Pd, Pina Picierno, che sarà a Chieti per sostenere la candidata al consiglio regionale alle elezioni del 10 marzo Chiara Zappalorto.

Tre gli appuntamenti dell’attuale vicepresidente del parlamento europeo ai quali parteciperanno il candidato presidente Luciano D’Amico e il commissario per la ricostruzione a Ischia e il candidato in consiglio regionale Silvio Paolucci.

Venerdì 16 febbraio, alle ore 17:30, a "la Cisterna" in largo dei Carbonari (La Civitella) è in programma l'evento "Chieti, Abruzzo, Europa" al quale interverrà anche il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. La sera, alle ore 20,30, ci si sposterà al museo Lisio in piazza Terranova, a Roccamontepiano, per l'evento "L’Abruzzo merita di più".

Sabato 17, alle ore 16,30, Picierno parteciperà all’ultimo incontro nella sala polivalente “A. Del Pizzo” di Lama dei Peligni "Il futuro dell’Abruzzo parte dalle aree interne".