Elly Schlein a Chieti a sostegno di Luciano D'Amico: "Gli abruzzesi scelgano di riappropriarsi del loro futuro"

"Siamo arrivati con la grandine e adesso è già finita, porta più fortuna a noi...". Ha esordito così Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, ieri 6 marzo a Chieti dopo la battuta di ieri della premier Giorgia Meloni a Pescara sulla pioggia che le porta bene.

L'incontro con gli elettori a sostegno del candidato del centrosinistra Luciano D'Amico previsto inizialmente in piazzale Marconi a Chieti Scalo è stato dirottato a causa della pioggi all'interno del bar Fuoricorso

"Speriamo che domenica gli abruzzesi scelgano di riappropriarsi del loro futuro sostenendo la candidatura di Luciano D'Amico. È una persona competente, innamorata di questa terra, ne conosce i problemi e le potenzialità. È la persona giusta per cambiare il corso delle cose, per rimettere in sesto la sanità sui territori, nelle aree interne dove la Giunta Marsilio la sta declassando e mettendo in grande difficoltà".

In Abruzzo, ha proseguito Schlein, il centrosinistra "si è riunito su un'idea e un progetto per questa regione, per questo può funziona. Abbiamo messo al centro i temi su cui siamo tutto d'accordo: la sanità pubblica, la scuola, il lavoro, la buona impresa, come affrontiamo l'emergenza climatica per stare al fianco dell'agricoltura. Con l'accordo sulle idee, e non certo sulla spartizione di poltrone, si riescono a costruire coalizioni che garantiscono il buon governo per cinque anni soprattutto se c'è una candidatura competente come quella di Luciano D'Amico.

"L'Abruzzo - ha concluso la segretaria del Pd - ha visto tagli importanti del Pnrr su cui il presidente della Regione, Marsilio, non ha detto nulla, così come non gli abbiamo visto dire nulla sull'autonomia differenziata che rischia di penalizzare un territorio come questo, aumentando le disuguaglianze".