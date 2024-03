Anche Zan a Chieti: "Sento da parte delle persone la chiara voglia di cambiamento"

"Dalle persone c'è chiara voglia di cambiamento, respiro grande entusiasmo": sono le parole, raccolte dall'Ansa, del parlamentare del Pd Alessandro Zan, giunto questa mattina a Chieti a sostegno del candidato presidente della Regione per il centrosinistra Luciano D'Amico .

Una passeggiata in centro anche per lui e la voglia di toccare con mano le esigenze dei cittadini. "Questa Regione è stata amministrata malissimo in questi cinque anni, l'abbiamo visto anche girando gli ospedali e le strutture sanitarie" ha aggiunto Zan ricordando poi che l'Abruzzo "ha bisogno invece di un grande impegno e Luciano D'Amico è la persona giusta sia per la sua capacità, competenza e umiltà".

Leggi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

Di lui il parlamentare Pd ha detto ancora: "Oltre a essere un docente straordinario e vicino ai suoi studenti, un orgoglioso abruzzese e un candidato competente e capace che ama la sua terra, Luciano D’Amico è davvero una persona perbene. Invidio le abruzzesi e gli abruzzesi che domenica prossima potranno votare per lui".