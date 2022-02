Decreto energia, la Lega: “7 miliardi per tagliare le bollette, destinati in parte agli enti locali”

La Lega Abruzzo interviene dopo l’approvazione del Decreto Energia e a pochi giorni dal via libera a cinque referendum sulla Giustizia, rivendicando i risultati del partito.

“Sono diventati realtà 7 miliardi per tagliare le bollette, destinati in parte agli enti locali: una precisa richiesta di Matteo Salvini, che per primo aveva proposto soluzioni contro il salasso energetico. Serviranno altri provvedimenti, ma questo passo è incoraggiante – sottolineano in una nota il senatore Alberto Bagnai e gli onorevoli Luigi D’Eramo, Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro ricordando che, nello stesso decreto, “si stanziano 900 milioni per finanziare i progetti di rigenerazione urbana presentati dai Comuni che, pur essendo ammessi in graduatoria, erano stati esclusi dal finanziamento, a causa dei criteri previsti dal governo giallorosso”.

Nella nostra Regione saranno finanziati anche i progetti dei Comuni dell’Aquila, di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo, per un totale di 29,7 milioni che si sommano ai 117,2 già previsti per Avezzano, Chieti, Francavilla al Mare, Giulianova, Lanciano, Martinsicuro, Montesilvano, Ortona, Pescara, Silvi, Spoltore, Sulmona, Teramo e Vasto.

“L’ultimo consiglio dei ministri – riferisce ancora la Lega abruzzese - ha destinato un fondo alle famiglie dei medici vittime del Covid e disposto interventi concreti per l’automotive, filiera di rilevanza cruciale per il nostro territorio.Nei prossimi mesi – l’annuncio - in Parlamento la Lega darà battaglia per tutelare i sacrifici e il lavoro di migliaia di imprenditori e lavoratori balneari, mentre i cittadini avranno l’occasione di cambiare la giustizia votando Sì a cinque referendum promossi dalla Lega e dal Partito Radicale. È la testimonianza di un impegno costante, dentro e fuori il palazzo, a servizio del Paese” concludono i parlamentari.