In centro a Chieti nasce la prima casa d'accoglienza per ospitare i profughi afghani

A Chieti nasce la prima casa d'accoglienza per ospitare i profughi afghani: a renderlo noto è Sinistra Italiana, introducendo il progetto che fa parte della campagna nazionale promossa dall'Arci "Call for Afghanistan" nato per salvare e accogliere donne, bambini, attivisti dei diritti umani e giornalisti afghani.

"Sinistra Italiana Abruzzo, insieme agli iscritti della provincia di Chieti, non possono che esprimete grande soddisfazione per un territorio che, in questo momento critico, saprà mostrarsi solidale con chi fugge da guerre e da dittature orrende - affermano in una nota Daniele Licheri, segretario regionale SI, insieme ai coordinatore provinciale di SI Alfonso Di Tullio - . Con l'aiuto di militanti e attivisti, stiamo sostenendo l'Arci regionale a organizzare il tutto nella prima casa d'accoglienza nel centro storico. Facciamo appello a tutte le singole persone e le associazioni del territorio che vorranno contribuire anche con piccole donazioni".

Il consigliere teatino Edoardo Raimondi fa sapere, a nome del gruppo consiliare, che "i consiglieri comunali di Liberi a Sinistra si dicono pronti a dare una mano anche in seno all'amministrazione cittadina per promuovere processi di integrazione sul territorio con gli strumenti che l'amministrazione può mettere a disposizione".