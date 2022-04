Venti di burrasca e mareggiate, emesso avviso di condizioni meteorologiche avverse

Venti da forti a burrasca e mareggiate in arrivo nella nostra regione e in provincia di Chieti nelle prossime ore.

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato infatti dal dipartimento della protezione civile nazionale come informa il centro funzionale d'Abruzzo.

Questo quanto prevede l'allerta meteo per la nostra regione: "Dalle prime ore di domani, giovedì 21 aprile, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, dapprima sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. Si prevedono, altresì, mareggiate lungo le coste esposte”.