Di nuovo pioggia e neve nel fine settimana, le previsioni meteo

Anche il fine settimana in arrivo come l'ultimo sarà caratterizzato dal maltempo con piogge diffuse e neve in quota.

A dirlo sono le previsioni elaborate da 3bmeteo.com per l'Abruzzo e per la provincia di Chieti.

La situazione per il fine settimana

La fase di maltempo delle ultime settimane ha riportato condizioni climatiche tipiche di un autunno inoltrato, con piogge diffuse e abbondanti nevicate in montagna, imbiancando anche località al di sotto dei 1000 m di quota. Dopo una breve tregua stabile e asciutta di questi giorni una nuova fase instabile tornerà ad interessare tutta la regione. Infatti, nel corso del prossimo weekend una perturbazione in avvicinamento dalle Baleari porterà nuove piogge e nevicate in montagna. Nello specifico, già dalla seconda parte di venerdì noteremo un graduale aumento della nuvolosità a partire dai settori più occidentali, con primi fenomeni di debole intensità che interesseranno i rilievi. Piogge che entro sera tenderanno a raggiungere anche la fascia costiera, specie tra teramano e pescarese. Tra sabato e domenica notte instabilità che interesserà tutte le provincie, ma con fenomeni più intensi tra aquilano e teramano. Neve che tornerà a cadere dai 1400 mt di quota, con accumuli fino a 5-7 cm di neve fresca. Situazione che tenderà a migliorare già dal mattino di domenica, con esaurimento dei fenomeni e prime schiarite. Temperature in linea o poco al di sotto delle medie stagionali. Venti che soffieranno con intensità tra debole e moderata prevalentemente dai quadranti occidentali. Mare mosso o molto mosso.

Tendenza fino al ponte dell'Immacolata

Fase instabile che con molta probabilità proseguirà anche nel corso della prossima settimana, con altre perturbazioni in vista. In particolare proprio il Ponte dell'Immacolata potrebbe vedere condizioni di maltempo sulla regione. Precipitazioni che ancora una volta tenderanno ad interessare principalmente le zone appenniniche e sub-appenniniche con nevicate che torneranno ad imbiancare i rilievi a partire dai 1500 mt di quota. Quota neve che nel corso del prossimo weekend potrebbe spingersi a quote collinari per l'afflusso di aria molto fredda dal nord Europa. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

Le previsioni su Chieti

Sulla città sarà un venerdì all'insegna della stabilità, con ampi spazi soleggiati e clima diurno gradevole. Dalla tarda sera probabile peggioramento delle condizioni meteorologiche per l'arrivo di un peggioramento da ovest-sudovest associato a piogge di debole o moderata intensità a carattere sparso ed intermittente. Condizioni che torneranno a migliorare dal mattino di domenica, con tempo asciutto e soleggiato. Nuova settimana che vedrà condizioni complessivamente stabili e asciutte sulla costa, mentre sulle zone interne saranno possibili nuovi fenomeni, specie a ridosso dell'Immacolata dove si avvicinerà una nuova perturbazione da ovest. Temperature che subiranno un lieve rialzo nel corso della prossima settimana. Ventilazione debole o moderata dai quadranti occidentali. Mare fino a mosso o molto mosso.