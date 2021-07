Meteo: arriva la prima pausa dell'estate, previste piogge e calo delle temperature la prossima settimana

Sole prevalente e caldo in temporanea nuova intensificazione fino a lunedì poi, da martedì, arrivano forti temporali questa volta non solo al Nord ma anche al Centro e localmente al Sud, con generale rinfrescata entro giovedì.

A dirlo è il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com nelle previsioni meteo per la prossima settimana.

Fine settimana con sole prevalente

"Il fine settimana sarà soleggiato, ma un veloce impulso temporalesco interesserà Alpi, Prealpi e alte pianure sabato notte, con residui fenomeni domenica sull’estremo Nordest - conferma Ferrara - altrove stabilità assoluta con caldo pienamente estivo ma senza particolari eccessi".

Prossima settimana prima vera pausa dell'estate

"L’estate 2021 avrà la sua prima seria defaillance nella prossima settimana, quando l’Italia verrà raggiunto da un vortice fresco in discesa dal Nord Atlantico - spiega Ferrara di 3bmeteo.com - responsabile di forti temporali e nubifragi questa volta non solo al Nord. Si inizia lunedì con primi forti temporali verso fine giornata su parte del Nordovest, in estensione a gran parte del Nord nel corso di martedì. Sempre martedì avremo anche un progressivo coinvolgimento delle regioni centrali a partire dalla Toscana. Tra mercoledì e venerdì l’instabilità potrebbe estendersi anche al resto del Centro e più occasionalmente al Sud con acquazzoni e temporali sparsi, oltre che ulteriori rovesci sulle regioni settentrionali. Attenzione: la preesistenza di aria calda e umida e l’ingresso teso del vortice, potrà innescare temporali localmente violenti a carattere di nubifragio, accompagnati da grandinate anche di grosse dimensioni e improvvise forti raffiche di vento".

Nuova veloce fiammata africana lunedì, poi arriva il calo termico

"Il caldo africano farà una nuova veloce puntata sull’Italia nella giornata di lunedì, specie al centrosud dove potremo superare nuovamente picchi di 35-37°C. Da martedì calo termico anche marcato a partire dal Nord, successivamente esteso anche al Centro, mentre al Sud la canicola africana dovrebbe venire smorzata solo da mercoledì. Le temperature potranno calare anche di oltre 8-10°C, con una generale rinfrescata, specie al Centronord".