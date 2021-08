Meteo, caldo e afa per la vigilia di Ferragosto: temperatura massima di 33°C

Secondo le previsioni di 3bmeteo a Chieti sabato bel tempo con sole splendente per l'intera giornata

A Chieti oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Le previsioni di 3bmeteo indicano durante la giornata di oggi, sabato 14 agosto che la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4462m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

Persistono condizioni stabili su Marche e Abruzzo dettate dall'anticiclone africano. Ancora gran canicola generalizzata con afa alle stelle nelle ore serali e notturne lungo i litorali. Locali acquazzoni sull'Appennino abruzzese al pomeriggio. Venti a regime di brezza termica. Zero termico nell'intorno di 4650 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo.