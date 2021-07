Resiste l'alta pressione: picchi di 39°C, ma poi l'estate va in crisi

Clima ancora piuttosto caldo in Abruzzo per via dei venti dal Nord Africa ma la tendenza è verso una condizione di instabilità, con un peggioramento del tempo e annesso calo termico col passare dei giorni. A renderlo noto le previsioni 3bmeteo.com.

"Nello specifico, nella giornata di martedì, avremo un graduale aumento della copertura nuvolosa in prevalenza medio alta e stratiforme con qualche fenomeno tra sera e notte sui settori nord occidentali - evidenzia il meteorologo Francesco Nucera - Mercoledì tempo soleggiato con addensamenti pomeridiani sulle aree interne, in tal frangente la caratteristica saliente sarà il calo delle temperature anche di 6-8°C rispetto al giorno precedente. Giovedì, invece, sarà una giornata ll'insegna della spiccata variabilità sull'Abruzzo con qualche pioggia o breve rovescio in formazione, specie sulle aree interne".

Il tempo sarà stabile e molto caldo a Chieti, dove martedì il termometro potrebbe raggiungere i 38-39°C. Nei giorni a seguire i venti dal Nord Africa si attenueranno e ci sarà un deciso calo termico anche di 8-10°C; le massime sono attese oscillare in tal frangente tra 27 e 28°C.

Un aumento della variabilità è invece attesa da venerdì, quando sarà possibile qualche pioggia o acquazzone.