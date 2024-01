Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo: le previsioni

Allerta gialla per temporali nella giornata di oggi (domenica 7 gennaio), sull'Abruzzo. Continuano, infatti, gli effetti della perturbazione presente sull'Italia che sta determinando una fase di spiccato maltempo con precipitazioni diffuse su parte del Centro-Nord e del basso Tirreno, nevicate a quote medio-basse al Centro-Nord e ancora venti dai quadranti occidentali piuttosto sostenuti.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente e prevede allerta gialla su 13 regioni: Abruzzo, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Veneto. Inoltre è stata valutata l'allerta arancione su parte dell'Emilia-Romagna.

Per la giornata di oggi, previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nevicate al di sopra dei 800-1.000 metri sui tutti i settori appenninici, con apporti al suolo da deboli a moderati. Nella giornata di domani, permangono condizioni di tempo instabile.

Secondo le previsioni di 3bMeteo.it, a Chieti, nella giornata di oggi, nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 16mm di pioggia nelle prossime ore.

E anche la settimana inizia con il maltempo: sempre secondo gli esperti di 3bMeteo.it, a Chieti domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 12mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1.108m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.