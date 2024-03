Pioggia, vento e possibili grandinate: allerta gialla della Protezione civile sull'Abruzzo

La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 27 marzo, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana in estensione a Umbria, Lazio e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 27 marzo, allerta gialla in Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria e parte di Calabria, Emilia-Romagna, Basilicata, Abruzzo, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Una perturbazione di origine atlantica, attualmente sull'Europa occidentale, si muove verso Est e nel corso della prossima notte determinerà un deciso peggioramento su gran parte dell`Italia con precipitazioni da sparse a diffuse. A questa fase di maltempo sarà associato anche un rinforzo dei venti.