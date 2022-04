Meteo, forte peggioramento nel fine settimana: rovesci, neve e temperature giù di oltre 10 gradi

Forte peggioramento delle condizioni meteo nel fine settimana in Abruzzo, con piogge, rovesci e neve in Appennino.

Lo segnala 3bmeteo.com annunciando l'arrivo, dalle prossime ore, di una nuova perturbazione atlantica che porterà nuove piogge e un deciso calo delle temperature. "L'Abruzzo sarà interessato dal rapido passaggio di una perturbazione atlantica - spiega il meteorologo Alessandro Conigliaro - che porterà precipitazioni sparse e nevicate in Appennino. Nel corso di sabato saranno i settori occidentali ad essere interessati, dalla sera transiterà il fronte freddo portando instabilità anche al resto dei settori apportando precipitazioni anche localmente intense, fino al pomeriggio di domenica. Seguirà un deciso sbalzo termico con valori inferiori di -10-/-15°C rispetto al giorno precedente. Inoltre, tornerà la neve a quote medio-basse, con fiocchi a partire dai 700-800 metri".

Su Chieti ci attendono condizioni di stabilità nel corso di sabato con cieli in prevalenza sereni, salvo qualche velatura al mattino. Domenica condizioni di maltempo sulla città, con piogge e rovesci dalla notte fino al mattino e poi netto miglioramento. Le temperature sono in calo: le massime domenica non andranno oltre i +10/+11°C.

La perturbazione scivolerà rapidamente verso sud, lasciando spazio al bel tempo già dalla serata di domenica.