Meteo, clima autunnale e piogge abbondanti: le previsioni per il weekend

L'autunno è entrato nel vivo in Abruzzo dove nel prossimo fine settimana assisteremo a ripetuti passaggi perturbati tipici del mese di novembre. Piogge, temporali e anche neve in Appennino scandiranno il clima in questi giorni.

"Nel dettaglio" rende noto il meteorologo Federico Brescia di 3bmeteo.com, "venerdì avremo condizioni meteo caratterizzate da instabilità diffusa specie nella prima parte della giornata quando piogge e rovesci bagneranno un po’ tutta la regione. Ampie schiarite dal tardo pomeriggio. Sarà però un temporaneo miglioramento perchè nel weekend un vortice depressionario causerà maltempo diffuso su gran parte del Centro e quindi anche in Abruzzo. Sabato e domenica saranno due giornate in compagnia di tempo perturbato con piogge e rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco. Quota neve in deciso calo da 2000m a 1400-1500m nella mattinata di domenica quando anche il vento rinforzerà da Nord-Ovest lungo il litorale. Temperature in deciso calo da sabato con massime non superiori ai 13-15°C".

A Chieti il weekend sarà decisamente instabile su tutta la provincia, con piogge anche abbondanti, specie sabato. Non mancheranno temporanee pause asciutte. Le temperature saranno in aumento venerdì con massime fino a 18°C, in calo da sabato.

Un miglioramento è previsto per lunedì 21, ma sarà momentaneo poichè da martedì altre piogge e temporali secondo gli esperti torneranno a bagnare tutta la regione.