Allerta meteo sull'Abruzzo: tornano freddo e neve anche a quote basse

Come anticipato dalle previsioni meteo per il fine settimana, nella giornata di domenica sull'Abruzzo e sulla provincia di Chieti tornano freddo e neve.

Il Centro Funzionale d'Abruzzo, infatti, ha comunicato che è stato emesso dal dipartimento della Protezione Civile Nazionale un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

In particolare, dalla tarda mattinata di domani (domenica 26 febbraio) e per le successive 24-30 ore, si prevedono nevicate, con quota neve in calo fino ai 600-800 metri, su Abruzzo e Molise, con accumuli al suolo da deboli e moderati.