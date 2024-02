Allerta gialla per temporali sull'Abruzzo, le previsioni per il fine settimana

Allerta gialla per temporali, nella giornata di domani (venerdì 1° marzo), sull'Abruzzo. Il Centro Funzionale d’Abruzzo, infatti, ha comunicato una criticità ordinaria-allerta gialla per rischio idrogeologico.

Secondo gli esperti di 3bMeteo, a Chieti, domani ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata; sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani, la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1.659m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.