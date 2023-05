Allerta meteo gialla sull'Abruzzo: previsti ancora pioggia e temporali

Allerta meteo gialla per temporali in Abruzzo, per la giornata di domani (martedì 2 maggio)

Come riporta La Presse, la perturbazione che interessa l’Italia sta portato precipitazioni sparse su gran parte del territorio nazionale. L’area di bassa pressione, in movimento verso il Mar Tirreno meridionale, nelle prossime ore determinerà precipitazioni diffuse e persistenti sull’Emilia-Romagna e, più intermittenti, ma a carattere di rovescio o temporale, su gran parte delle regioni meridionali, in particolar modo sulla Calabria e sulla Sicilia orientale.

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, lunedì 1 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Calabria, in estensione, dalle prime ore di domani sulla Sicilia orientale, mentre, sempre dalla notte si oggi, si attendono precipitazioni diffuse e persistenti sull’Emilia-Romagna, specie sui relativi settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione su gran parte dell’Emilia-Romagna, allerta gialla sui restanti settori dell’Emilia-Romagna, sull'Abruzzo, sulle Marche, Molise, Campania e Calabria, sul Lazio meridionale e su parte di Basilicata, Puglia e Sicilia.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, a Chieti domani ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di martedì, la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2761m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.