Rischio temporali in Abruzzo: la protezione civile dirama l'allerta gialla

Allerta gialla per la giornata di domani, domenica 4 settembre, in Abruzzo e altre otto regioni.

A diramarla è il centro funzionale d'Abruzzo della protezione civile. Sarà una domenica di rischio idrogeologico per temporali su tutto il territorio e in particolare nei bacini Tordino-Vomano, il bacino alto del Pescara, il bacino del Pescara, il bacino alto e basso del Sangro e nella Marsica. L'invito ai Comuni è di mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

A livello nazionale l'allerta gialla è stata diramata anche per il Lazio, la Campania, la Basilicata, la Puglia, il Molise, l'Umbria e parte di Toscana e Calabria.