Allerta gialla della Protezione civile sull’Abruzzo: rischio idrogeologico per temporali nella giornata di lunedì

Un avviso di condizioni meteorologiche avverse riguardante anche l'Abruzzo e la provincia di Chieti è stato emesso dal Dipartimento della protezione civile nazionale.

Come riferisce il centro funzionale d'Abruzzo, per la giornata di domani, lunedì 4 marzo, è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico temporali su tutte le zone di allerta nella regione.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull`Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all`evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione civile.