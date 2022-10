Proseguono gli incontri del laboratorio di psicologia della scuola dell'Università G. d'Annunzio

Prosegue il ciclo di incontri organizzati da Splab (School psychology lab), il laboratorio di psicologia della scuola dell'università G. d'Annunzio dedicato a far conoscere e promuovere le attività svolte dagli psicologi in ambito scolastico, tramite incontri dedicati agli studenti (di psicologia e di altre discipline), ai professionisti che operano in ambito educativo, alle isituzioni e alle associazione del terzo settore nin Abruzzo.

La seconda giornata, in programma il 22 ottobre, dalle 8, affronterà il tema "Relazioni interetniche a scuola", proponendosi di dare voce agli attori coinvolti sia in ambito istituzionale sia nell'ambito delle associazioni del terzo settore.

"L'obiettivo - evidenzia in una nota il responsabile Sergio Di Sano, Dipartimento DNISC- è quello di mettere insieme conoscenze, esperienze e competenze, in una prospettiva interdisciplinare, per riflettere sui percorsi più efficaci per gestire l'accoglienza e promuovere il dialogo interculturale".