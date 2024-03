I ragazzi del "Savoia" e Adecco insieme per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro

Adecco e gli Its del territorio per la formazione professionale degli studenti. Si è tenuto ieri nell'istituto di istruzione superiore “Luigi Savoia” di Chieti l’Its day, una giornata di formazione e orientamento professionale per gli studenti degli Its del territorio organizzata dalla società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, in collaborazione con gli Its del territorio.

Nato con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro e colmare la disparità tra le competenze richieste dalle aziende e quelle sviluppate durante il percorso scolastico, il progetto ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli Its Nuove tecnologie per il Made In Italy Sist meccanica, Its Agroalimentare e Its Turismo e Cultura, Its efficienza energetica e Its Most.

Gli studenti dell’ultimo anno delle 15 classi degli istituti aderenti all’iniziativa hanno avuto l’opportunità di confrontarsi e interagire direttamente con i professionisti del settore, per esplorare e comprendere le opportunità di carriera e le prospettive lavorative offerte dalle realtà aziendali del territorio e nazionali.

“Siamo davvero orgogliosi di aver dato vita a questo progetto, nato come risposta all’esigenza sempre più forte dell’imprenditoria locale di ricercare figure professionali formate. Quest’iniziativa si pone l’obiettivo di avvicinare in maniera concreta il mondo del lavoro con quello della scuola, dando vita a figure professionali formate e competitive sul mercato, a supporto del tessuto imprenditoriale locale e nazionale”, ha dichiarato Angelina Coletta, head of operations Abruzzo e Molise.