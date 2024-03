La guida agli eventi del primo fine settimana di primavera: visite guidate, teatro, musica e cultura

Torna anche nel primo fine settimana di primavera la consueta guida agli eventi realizzata dalla redazione di Chieti Today: una selezione di alcune delle proposte più interessanti in programma a Chieti e provincia. Per consultare tutti gli eventi pubblicati sul nostro giornale, si può cliccare sulla sezione Cosa fare in città, dove consultare anche i film in programma nei cinema della zona. Buon divertimento!

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA. Sabato e domenica torna anche in Abruzzo il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, le giornate Fai 2024, che prevedono nella nostra regione 21 aperture in 8 borghi e città: ecco le aperture in provincia di Chieti.

TEATRO. Venerdì sera, al teatro Fenaroli di Lanciano, Marco Papa porta in scena "Titanic, la vera storia di Jack la trivella dell'Adriatico", con la partecipazione di Raffaele Jair. Sabato "Li Nipute di Tatone" invitano alla seconda edizione di "Magneme e rideme" al ristorante Di Renzo di Chieti: una cena della tradizione, seguita da uno spettacolo dialettale. Sabato e domenica, doppio appuntamento al teatro Marrucino di Chieti con il grande teatro di Eduardo De Filippo: in scena “Uomo e Galantuomo”, il primo testo in tre atti scritto dal commediografo napoletano. Sabato, il teatro Di Iorio di Atessa ospita la commedia di Oscar Wilde “Il ventaglio di Lady Windermere” con adattamento e regia di Rossella Gesini. Domenica pomeriggio, il Teatro del Cerchio di Parma porta in scena al teatro Fenaroli di Lanciano lo spettacolo per ragazzi "Il giro del mondo in 80 giorni", con Mario Mascitelli, che cura anche drammaturgia e regia. Al teatro Madonna dell'Asilo di Vasto, domenica, c'è lo spettacolo comico "Fiato di madre e voglio dire", dove Sergio Vespertino farà rivivere l’infanzia di ognuno di noi e i “microtraumi” che hanno accompagnato la nostra crescita, grazie alle migliaia di raccomandazioni delle mamme.

FIERE. Al via venerdì, per quattro giorni, a Lanciano, la 62esima Fiera nazionale dell’agricoltura, con 250 espositori e decine di eventi per raccontare i grandi cambiamenti che stanno investendo il mondo agricolo.

ESCURSIONI. Per festeggiare l’arrivo della primavera, sabato, I compagni d'avventura organizza un'escursione alla scoperta di una delle città più belle, ricche di storia e spettacolari della costa abruzzese, Ortona.

SPORT. Giornata dedicata agli appassionati di fitness, sabato, alla palestra Happy Fitness di Pretoro, che sarà il palcoscenico di una giornata dedicata al body building con Matilde Biagini, atleta della Ifbb Bikini Pro.

CONCERTI. La Schola Cantorum Settimio Zimarino torna a esibirsi nel giorno della Domenica delle Palme, con il concerto nella cattedrale di San Giustino, a Chieti, diretto dal Maestro Gabriele Di Iorio.

MOSTRE. Si potrà visitare a partire da venerdì, nei locali dell'auditorium Diocleziano di Lanciano, la mostra "La Settimana Santa Ecce Homo", che vedrà esposte numerose opere d'arte legate ai temi della Passione e Morte di Gesù Cristo. Gli artisti Piergianni Urbanucci e Silvio Paolini espongono alla bottega d’arte della Camera di commercio di Chieti, ceramiche e pitture tra innovazione, contemporaneità e tradizione. Ultimi giorni per visitare la mostra fotografica "Faceview. I mille volti del ritratto fotografico", che sarà aperta fino a domenica nella sede di Art Abruzzo: tre volti in un obiettivo, 13 fotografi e mille sfumature di vita. Ultimo fine settimana anche per l'opera multimediale "Collòculi", di Annalaura Di Luggo, ospitata nella sede di Chieti della Fondazione Palazzo de’ Mayo. Sarà inaugurata domenica, a Guardiagrele, nello spazio /f urbä/ curato da Simone Marsibilio, "Doppi sensi", esposizione dell'artista teatino Alessandro D'Aquila.

INCONTRI. Open day gratuito dedicato al benessere delle mamme in attesa, sabato, alla Biomedica Maje' di Lanciano, con una serie di incontri a tu per tu con le specialiste: consigli, curiosità e informazioni per migliorare il periodo della gravidanza.

CULTURA. Venerdì, nella biblioteca comunale diocesana San Domenico di Ortona, Raffaella Simoncini presenta "Bulky", romanzo da lei firmato per la Neo Edizioni, dialogando con Francesco Coscioni (Neo Edizioni) e Micaela Ortolano, responsabile Libreria Moderna di Fabulinus & Minerva.

CINEMA. Sabato pomeriggio, al teatro CreatiVita di San Salvo, sarà presentato il docufilm dedicato al leader del Pci Enrico Berlinguer, scomparso l’11 giugno 1984, dal titolo "Un compagno di nome Enrico".