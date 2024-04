Che facciamo stasera? La guida agli eventi dell'ultimo fine settimana di aprile

Inizia l'ultimo weekend di aprile e, come di consueto, la redazione di Chieti Today ha selezionato alcuni degli eventi più interessanti in tutta la provincia da venerdì a domenica. Per conoscere tutte le proposte in programma, si può consultare la sezione Cosa fare in città, dove conoscere anche i film in programmazione nei cinema del territorio.

MANIFESTAZIONI. Per tutto il fine settimana, Chieti ospita la rassegna “Percorso enogastronomico Chieti, Dolcilandia incontra il topico”, fiera gastronomica che, oltre a ospitare la prima simbolica fabbrica europea del cioccolato, per spiegare come nasce un cioccolatino, realizzerà "Il bacio di Teti", piccola golosità in onore della città; inoltre, sarà possibile degustare il risotto Venturini, prelibato piatto che prende il nome dal ristorante teatino in cui è nato: la ricetta acquisirà la dicitura di prodotto topico.

CULTURA. Inizierà venerdì la settima edizione di Artinvita, il festival internazionale degli Abruzzi, rassegna culturale itinerante che, per la prima volta, coinvolge anche l'università d'Annunzio; fitto il programma di eventi, che sarà ospitato in diverse località del Chietino, dalla Maiella al mare Adriatico: Guardiagrele, Orsogna, Arielli, Crecchio, Ortona.

TEATRO. Venerdì sera, Francesco Paolantoni inaugura la stagione teatrale dell'Auditorium Sirena, con lo spettacolo da lui scritto, diretto e interpretato “Otello o …Io”: al centro della storia, le disavventure di una compagnia amatoriale che dovrà interpretale l’Otello. Nella stessa serata, all'auditorium Cianfarani di Chieti, è in programma il debutto di ”Rifrazione Rifrazione Rifrazione” il nuovo spettacolo di Labirinti Teatro, diretto e interpretato da Riccardo Iezzi e Mariagiusy Matullo, che racconta di una storia d’amore dai contorni indefiniti, una storia mai cominciata e probabilmente mai finita. Domenica, al Grido Cineteatro (ex teatro Madonna dell'Asilo) di Vasto, c'è il primo appuntamento di "Piccoli approdi”, il Festival di teatro infantile di Acs Circuito Spettacolo Abruzzo Molise con lo spettacolo "Secondo pinocchio", dedicato a bambini sopra i 4 anni, di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli.

FESTE PATRONALI. Entrano nel clou, questo fine settimana, a San Salvo, i festeggiamenti in onore del patrono San Vitale: sabato è prevista la benedizione dei taralli, dolce tipico della festa, seguita dallo spettacolo dell’orchestra Loris & Blue Stars; domenica è la giornata più importante, con la sfilata dei trattori "Le Some", la processione con la rievocazione dell'arrivo delle reliquie del santo, la processione e, in serata, il concerto dei Matia Bazar. Domenica, a Roccamontepiano, c'è la festa di San Roccuccio, con il tradizionale programma religioso, la benedizione dei pani e la premiazione dei partecipanti alla Sfilata delle conche 2023.

SAGRE. Torna a Cupello la sagra del carciofo, prodotto tipico del territorio, che sarà al centro di tutti i menù cucinati, con proposte gastronomiche dedicate a pranzo e a cena, street food, intrattenimento.

CONCERTI. Sabato, al teatro Fenaroli di Lanciano, c'è lo spettacolo "Le donne di Faber", ricordando Fabrizio De Andrè attraverso la musica, le parole e le immagini: un tributo che abbracci le diverse sfaccettature del personaggio, nel rispetto della sua poliedricità culturale. Domenica sera, al Coast American bar di Lanciano, nel 30esimo anniversario della scomparsa di Kurt Cobain, indimenticato leader della band di Seattle, c'è "A night with Nirvana", un’occasione unica per celebrare l’eredità musicale dei Nirvana con un trio incredibile: Will Hunt (batteria), Clayton Surgeon (chitarra e voce) e Steve Armeli (basso). Domenica, al teatro Marrucino di Chieti, si esibisce l’enfant prodige del pianoforte Dmitry Ishkhanov, considerato uno dei musicisti più brillanti della sua generazione; il programma, che affronta il grande repertorio classico, sarà dedicato all’esecuzione delle più celebri composizioni di Fryderyk Chopin, Sergej Rachmaninov e Nikolai Medtner.

MOSTRE. Si chiude domenica, alla bottega d'arte della Camera di commercio di Chieti, "Teate d'autore", la rassegna collettiva d'arte contemporanea di pittura e scultura organizzata dall'Aniac Abruzzo, con le opere di cinque artiste locali e di adozione: Antonella Di Cristofaro, Fabiola Passeri, Patrizia Franchi, Adele Schiazza e Rita Arba. A loro si aggiunge lo scultore Fabio Di Paolo.

ESCURSIONI. Domenica, a Casalincontrada, c'è la Passeggiata di primavera, un tour guidato, con la lezione dell'archeologo ed erborista Ettore Dragani, alla scoperta di erbe selvatiche, piante officinali e archeologia del territorio e con Marco Liberatore, ornitologo della Stazione ornitologica abruzzese, alla scoperta della fauna e della flora del territorio.