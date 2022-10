Startcup Abruzzo, Marsilio: "Dalla Regione sostegno alla ricerca scientifica"

"La Regione Abruzzo ha investito molte risorse per sostenere il mondo della ricerca scientifica ed in particolare quello della ricerca applicata. È una strategia ben precisa che non a caso crea le condizioni affinché ci siano ricadute importanti sul territorio". Lo ha detto il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ieri pomeriggio alla Sevel di Atessa in occasione della finale di "Startcup Abruzzo", evento di 'open innovation', organizzato dall'associazione Innovalley che ha premiato il migliore progetto presentato da startup e spin-off universitari abruzzesi.

"Un esempio virtuoso di sinergia tra università e fondazioni, a cui si stanno unendo altri enti e realtà regionali - ha ricordato Marsilio - è l'iniziativa promossa da Hamu (Hub Abruzzo Marche Umbria), l'associazione che punta ad individuare soluzioni e proposte economico-sociali sui territori delle tre regioni del centro Italia. A tal proposito la Facoltà di Ingegneria dell' Università dell'Aquila è capofila di un progetto sulla ricerca integrata che porterà a circa 120 milioni di euro di investimenti. Ma la cooperazione con le altre regioni - ha proseguito - è fondamentale anche in altri ambiti chiave come le infrastrutture. Come coordinatore del MAAP (Molise, Marche, Abruzzo e Puglia) posso testimoniare il significativo risultato raggiunto con l'inserimento nella rete Core della sezione Ancona-Bari, e quindi dell'intera fascia costiera abruzzese, lungo l’asse adriatico".

L'assessore allo sviluppo economico Daniele D'Amario ha invece rimarcato l'importanza del collegamento delle startup con le realtà imprenditoriali più importanti come la Sevel.

"Non è una cosa da poco - ha affermato l'assessore - il fatto che una startup abruzzese sarà ospitata proprio da Sevel per sei mesi e questa esperienza varrà molto di più di tanti premi in danaro. Per l'innovazione, nell'ambito della nuova programmazione 2021-2027, l'Abruzzo potrà contare su una mole di risorse pari ad oltre 240 milioni di euro. Sarà importante spenderle bene ma, per raggiungere questo obiettivo, occorrerà che Istituzioni, grande impresa, Pmi, università e mondo della ricerca facciano squadra per presentare progetti qualitativamente elevati".