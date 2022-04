Scuola, in provincia di Chieti 1070 alunni in meno nel 2022/23

Lo spopolamento scolastico non risparmia la provincia di Chieti che per il prossimo anno scolastico vedrà un segno meno davanti alle scuole di ogni ordine e grado.Come calcola la Cisl Scuola Abruzzo Molise, la provincia di Chieti avrà 1070 alunni in meno nel 2022/23 rispetto al corrente anno scolastico.

Nel dettaglio: - 284 di iscritti alla scuola dell'infanzia, -365 alla primaria, -123 alle medie e - 298 alle scuole superiori.

Mentre il numero medio di alunni per classe scende, "anche se ancora lontani da situazioni ottimali e soprattutto dalle condizioni di sicurezza se malauguratamente a settembre dovessimo avere ancora il rischio Covid nelle scuole" fa presente il segretario regionale Davide Desiati, il quale commenta positivamente anche "la notizia di accoglimento di tutte le richieste di nuovi attivazioni delle classi a tempo pieno nella scuola primaria e l’attenzione rivolta alla diffusione degli indirizzi musicali in provincia"