Nuovo parco fotovoltaico realizzato a San Salvo: è dotato di circa 1900 pannelli

TE Connectivity, leader globale nelle tecnologie industriali, ha inaugurato oggi, martedì 23 aprile 2024, il nuovo parco fotovoltaico realizzato all’interno dello stabilimento di San Salvo.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del management di TE Connectivity, Fulvio Calvone (Amministratore Delegato) e Antonio Scalella (Plant Manager) con gli interventi di Francesca Manso (Amministratore Delegato Baywa.re), Gianmarco Travaglini (Assessore all’industria comune di San Salvo) e Luigi di Giosaffatte Direttore Generale Confindustria Abruzzo Medio Adriatico.

Tra gli impianti più all’avanguardia presenti sul territorio, il nuovo parco fotovoltaico realizzato da BayWa r.e., leader nello sviluppo di energie rinnovabili, nella distribuzione, nella fornitura di servizi e di soluzioni energetiche, è costituito da circa 1.900 pannelli in grado di garantire una produzione annuale di circa 1.000 MWh.

L’energia prodotta verrà impiegata non solo per supportare le attività produttive del sito, ma anche per alimentare le colonnine di ricarica elettrica destinate al parco auto aziendale e alle e-bike. Oltre al parco fotovoltaico, le ulteriori iniziative di sostenibilità ambientale sviluppate presso il sito sono: riciclo fusti silicone, riciclo acqua di condensa compressori e recupero rifiuti silicone.

L’iniziativa rientra nel piano di efficientamento energetico del sito e conferma l’impegno dell’azienda a favore del territorio e della comunità locale all’insegna della sostenibilità.

“TE Connectivity ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente ed utilizzare in modo responsabile le risorse naturali. Siamo, infatti, impegnati attivamente nella riduzione delle emissioni di gas serra, con l’obiettivo di incrementare l’impiego di energie rinnovabili e diminuendo al contempo la produzione dei rifiuti e il consumo di acqua” dichiara l’ingegner Fulvio Calvone, AD TE Connectivity.

“San Salvo festeggia la Settimana della Terra, che si svolge dal 22 al 24 aprile, con il tema “In TE, rispettiamo la Terra”, per celebrare i nostri progressi in ambito di sostenibilità ambientale e condividere le best practice. L’inaugurazione del nuovo parco fotovoltaico si inscrive, appunto, in questo processo virtuoso che punta a rendere il sito di San Salvo sempre più ecosostenibile” commenta l’Ingegnere Antonio Scalella, Plant Manager Stabilimento di San Salvo.

A celebrazione della nuova impronta green dello stabilimento di San Salvo, l’evento si è concluso con la piantumazione di un nuovo albero all’interno dell’area verde aziendale.