Sciopero del trasporto pubblico, per i sindacati è record di adesioni fra i lavoratori Tua

Adesini da record allo sciopero dei lavoratori Tua proclamato oggi, per quattro ore, da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Faisa Cisal. È il bilanciato tracciato dalle segreterie regionali dei sindacati, che parlano di un'adesione al 100% in alcuni ambiti, nonostante non tutte le sigle abbiano aderito.

Per gli organizzatori, si tratta di "un risultato senza precedenti", che "supera anche le adesioni dello sciopero nazionale già effettuato il 25 febbraio scorso. Di fatto - spiegano i sindacati - le percentuali di astensione reale del comparto gomma vanno dal 70 al 80% che, sebbene mitigate dal personale in somministrazione lavoro, i quali per ovvi motivi non possono vantare il pieno diritto allo sciopero al pari dei lavoratori Tua, sono bilanciate dal 100% sulle linee commerciali L'Aquila-Roma e 100% del trasporto ferroviario".

Ma le segreterie regionali si dicono "soddisfatte solo a metà. L’ auspicio è che finalmente Tua prenda atto della necessità di una virata decisiva da questa rotta fallimentare e autolesionista che aveva impostato sulla propria plancia di comando. Sarebbe il caso - incalzano i sindacati - che il direttore generale prendesse coscienza di quelle responsabilità che disse di volersi assumere al cospetto della commissione di vigilanza in Regione Abruzzo subito colta ed evidenziata dal presidente Smargiassi".

Per questo, i sindacati invocano "una svolta definitiva alle relazioni industriali utilizzando tutti gli strumenti che possano restituire il vero peso specifico ai lavoratori di questa azienda".