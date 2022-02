Settimana del farmaco: raccolte più di 9mila confezioni di medicinali in Abruzzo

In Abruzzo la settimana della raccolta del farmaco si è conclusa con 9.216 confezioni di medicinali destinati alle persone indigenti.

La 22ª giornata di raccolta del farmaco, promossa dal Banco Farmaceutico, si è svolta dall'8 al 14 febbraio in tutta Italia.

Nella nostra regione la solidarietà nelle farmacie si traduce in 67.778 mila euro di farmaci donati dai cittadini abruzzesi per un grande risultato di solidarietà. Come si legge sull'Ansa, con una donazione di 3.267 medicinali e un controvalore di 24.191 euro è L'Aquila la prima delle province abruzzesi per numero di donazioni.

I farmaci raccolti aiuteranno le persone povere di cui si prendono cura le realtà assistenziali del territorio convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

"Le realtà che offrono medicine agli indigenti - spiega in una nota il Banco Farmaceutico - risentono ancora della crisi economica innescata dalla pandemia. Nel 2021 597.560 persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali. Si tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si è registrato un incremento del 37,63% di persone in povertà sanitaria".

"Ringraziamo di cuore chi ha reso possibile, nonostante le difficoltà che la pandemia ancora determina, la Giornata di raccolta del farmaco: i volontari, i farmacisti, le associazioni e le associazioni di categoria, le aziende sostenitrici, tutti i cittadini che hanno donato, le istituzioni e i professionisti dell’informazione che hanno raccontato l’iniziativa. Questo moto di gratuità che si è generato in questi giorni ha espresso quel senso della speranza di cui il nostro Paese ha così bisogno, e consentirà a Banco Farmaceutico di fornire un aiuto concreto a tante realtà benefiche che si prendono cura delle persone indigenti" ha dichiarato Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.