Il pastificio De Cecco premiato come azienda tra le più competitive e affidabili d’Italia al Premio industria Felix

De Cecco è stata riconosciuta per il quarto anno consecutivo azienda tra le più competitive e affidabili d’Italia, performante a livello gestionale, affidabile finanziariamente e anche sostenibile. Insieme alle altre premiate, l’azienda della pasta De Cecco è stata chiamata a partecipare all’evento di lunedì scorso, per essere insignita del Premio Industria Felix - L’Italia che compete, a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede di Elite e Borsa Italiana, dinanzi a un parterre di primo piano, alla presenza di circa 700 ospiti fra imprenditori e manager.

Non sono mancati momenti emozionanti, caratterizzati da lunghi applausi che hanno tradotto i numeri dei bilanci in partecipazione emotiva. "Questo riconoscimento - ha scritto in un messaggio rivolto ai premiati il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso - dà atto anche alla vostra capacità di perseguire gli obiettivi aziendali, mantenendo un saldo equilibrio tra sostenibilità economica, responsabilità sociale e resilienza finanziaria. Il vostro impegno, la vostra innovazione e la vostra dedizione hanno contribuito in modo significativo al progresso e alla prosperità del Paese in un periodo caratterizzato dalla transizione ecologica e digitale. Sono certo - ha sottolineato il ministro - che la vostra esperienza può servire da ispirazione per la costruzione di una rete di imprese virtuose che, insieme, contribuiranno a guidare l'intero tessuto imprenditoriale attraverso le sfide e le opportunità di questa trasformazione fondamentale. Sono certo che, lavorando insieme, possiamo coltivare un ambiente imprenditoriale che promuova la crescita economica, la responsabilità sociale e la tutela dell'ambiente: questa - ha concluso Urso - è la sostenibilità che vogliamo e che incentiviamo anche con le misure del Governo".

Il Premio riconosce quanto la Fratelli De Cecco sia un’impresa dalle qualità produttive e finanziarie, leader di pasta di alto livello, che può vantare una storia lunga due secoli e una diffusione in tutto il mondo tanto da rendere onore al Bel Paese e ai prodotti made in Italy. Oggi il pastificio De Cecco è terzo produttore al mondo, presente in 110 Paesi e riconosciuto emblema della qualità.

A ritirare il Premio per De Cecco sono intervenuti il direttore web e social media Pasquale Galante e Gildo Di Cecco, direttore amministrativo del gruppo.

L'evento è stato presentato dalla giornalista Maria Soave e organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro che uscirà in supplemento gratuito con Il Sole 24 Ore lunedì 29 gennaio, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.c. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE, Plus Innovation e M&L Consulting Group. Oltre ai partner dell’evento hanno portato i saluti il questore di Milano Giuseppe Petronzi e l’europarlamentare Carlo Fidanza.