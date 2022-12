Boom di presenze al Santa Chiara Food & wine festival di Vasto [FOTO]

Oltre cinquemila presenze al mercato Santa Chiara per il Food & wine festival a Vasto. L’evento è stato promosso e organizzato dal Comune di Vasto insieme a Confesercenti, cia, dmc, gal costa dei trabocchi e Associazione italiana sommelier.

“Il mercato Santa Chiara - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - per due giorni ha accolto tantissimi visitatori, che hanno voluto prendere parte a una delle iniziative organizzate in occasione delle festività. Un appuntamento, quello che si è concluso ieri sera, che ha ottenuto il plauso di tanti che hanno avuto modo di apprezzare i prodotti tipici locali insieme a del buon vino e tanta musica. Strutture come il mercato Santa Chiara ben si prestano a manifestazioni di questo genere. Un posto che si propone non solo di essere luogo di acquisto, ma anche punto di socializzazione e incontro”.

Soddisfatta della numerosa partecipazione anche l’assessore con delega al Turismo e all’Agricoltura, Licia Fioravante: “Il cibo e il vino raccontano da millenni i territori di origine. Ogni prodotto porta con sé non solo un sapore particolare, ma anche la storia di tecniche di produzione che si tramandano di generazione in generazione. Creatività, saperi tradizionali, legame con il territorio, artigianalità sono scelte premianti per il comparto turistico, che intendo valorizzare e promuovere. Per questo abbiamo voluto riunire eccellenze del vino e del cibo locale, perché attraverso loro, con questo evento che vogliamo riproporre anche in estate, è possibile raccontare il nostro territorio a quanti sceglieranno la costa dei trabocchi per trascorrere le vacanze”.