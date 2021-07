Lavoro e parità di genere: un’azienda di Francavilla tra le 100 finaliste

Il Gruppo Gada è tra le 100 aziende finaliste della quinta edizione del premio “Women Value Company Intesa San Paolo”, iniziativa istituita dalla Fondazione Marisa Bellisario e dal Gruppo bancario per dare visibilità alle PMI che investono su donne, gender equality e welfare.

Specializzata nella distribuzione di dispositivi medici e nell’erogazione di servizi sanitari integrati, l’azienda nasce in Abruzzo con una sede commerciale a Francavilla al Mare e una sede amministrativa su Roma per un totale di oltre 160 dipendenti.

Selezionata tra le oltre 800 imprese candidatesi al premio in tutta Italia, Gada è stata celebrata come esempio di eccellenza per la sua cultura aziendale inclusiva.

La premiazione delle cento finaliste è avvenuta in un evento dedicato in programma il 7 luglio scorso e dal titolo “Inclusione, talento femminile e parità di genere: risorse strategiche per la crescita e l’innovazione aziendale”. Il talk ha ospitato gli interventi di Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia e dell’on. Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario.

Le 100 PMI selezionate nella rosa delle finaliste sono per il 61% Piccole Imprese e per il 39% Medie Imprese, distribuite per il 53% nel Nord Italia, il 31% nel Centro e il 16% al Sud; il 70% è attiva nei settori dei servizi, della manifattura e del commercio. Anche in questa edizione, seppure in un contesto tuttora difficile, hanno dimostrato che investire sulle donne e sul welfare è una strategia vincente, rivelando inoltre una sensibilità maggiore verso i propri dipendenti.

“Questo riconoscimento – afferma Tatiana Di Giambattista, HR Manager Gada – attesta l’impegno e la dedizione di Gada nel valorizzare il lavoro femminile e nel promuovere la gender diversity. Da donna e manager sono consapevole di quanto la parità di genere sia un valore imprescindibile per una società che vuole costruire già nel presente e non in un lontano futuro le condizioni per la piena realizzazione professionale e personale della donna. Una condizione che passa da una parte da programmi di crescita ad hoc e dall’altra da una serie di iniziative volte a favorire il corretto equilibrio tra vita professionale e vita privata. Da questa attenzione sono nati progetti come la Gada Academy, i nostri percorsi di crescita professionale con corsi di formazione al passo con le evoluzioni del settore, e come Gada for You, il nostro programma di welfare aziendale con servizi e prestazioni a sostegno delle nostre risorse per alcune aree legate a salute, famiglia, cultura e tempo libero. Ringraziamo la Fondazione Marisa Bellisario e Intesa San Paolo per averci selezionato per questa importante iniziativa: uno stimolo in più per continuare nel nostro percorso”.