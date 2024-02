La Fim-Cisl vince le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali alla Tekal di San Giovanni Teatino

La Fim-Cisl vince le elezioni per il rinnovo Rsu/Rls alla Tekal e ottiene il 40% dei voti validi. Il più votato in assoluto, che è stato eletto come Rsu, è Domenico Odorisio, eletto anche come Rls.

Dorato Di Camillo, segretario regionale Fim Cisl Abruzzo-Molise "esprime grande soddisfazione per il risultato che abbiamo ottenuto. Le lavoratrici e i lavoratori hanno voluto premiare la nostra proposta sindacale fatta d’ attenzione e ascolto dei bisogni di tutti i dipendenti che la Fim-Cisl ha portato avanti in questi anni. Questi sono i valori che i dipendenti della Tekal hanno sempre apprezzato e che, come Fim-Cisl, non faremo mai mancare. Un ringraziamento particolare va a tutte le maestranze della Tekal che, con il loro voto, hanno confermato la loro fiducia nella nostra organizzazione".

"Un ulteriore ringraziamento - prosegue - è per tutta la squadra della Fim-Cisl Tekal: Di Lisio, Collalti , Menechini, Scannicchio i quali, quotidianamente, hanno lavorato per raccogliere questo importante successo che, per noi, rappresenta non un punto di arrivo, ma un punto di partenza per fare di più e meglio".