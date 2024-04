Corso di rianimazione e primo soccorso grautito per i commercianti di Guardiagrele: come partecipare

Il Comune di Guardiagrele, in collaborazione 112, numero unico per le emergenze, organizza un corso gratuito Blsd per i commercianti, nell'ambito del progetto Regione Abruzzo defibrillazione precoce.

Si tratta di un incontro, a partecipazione libera, in cui verranno fornite le nozioni per le procedure di primo soccorso.

La lezione è in programma lunedì 6 maggio, alle ore 15, nella sala consiliare del Comune. Ci si può prenotare entro martedì 30 aprile, contattando l'assessore al Commercio, Erika Pica, al numero 3934239954.

