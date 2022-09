Contributi per gli affitti a Francavilla al Mare: domande entro il 3 ottobre

Un avviso per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo (locazioni anno 2021) è stato pubblicato dal Comune di Francavilla al Mare nei giorni scorsi.

Fino al 3 ottobre 2022 i soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare domanda per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto direttamente all’Ufficio Protocollo, tramite raccomandata o via pec.

Dai contributi sono esclusi i soggetti che usufruiscono di alloggi di edilizia residenziale pubblica, chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a 25.000,00 euro come risulta dall’attestazione Isee.

Per l’assegnazione del beneficio, il richiedente deve essere residente nel Comune di Francavilla al Mare in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale ed essere titolare di un contratto di affitto ad uso abitativo, contratto registrato entro il 2021. Per gli altri requisii e i limiti i reddito si rimanda all’avviso integrale sul sito del Comune.

Il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati. Lo stesso verrà liquidato solo dopo l’assegnazione dei fondi da parte della Regione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.